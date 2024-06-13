【2着セット】フレームワーク　アース ミュージック＆エコロジー　シャツ

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earth music&ecology ブラウス 花柄

●サイズ：タグ表記記載なし肩幅53cm身幅60cm着丈74cm袖丈51cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地コットン100%●状態：目だつ汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。色 ホワイト0623テイスト・シーン...キレイめ,オフィスカジュアル,大人可愛い,カジュアル