【廃盤】yaponstee ヤポンスティー ビッグTシャツ よだれベア ゆるダボ

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【yaponsteeヤポンスティーよだれベアプリントビッグＴオーバーサイズＴシャツ半袖Y2K古着】よだれを垂らしてこちらを見つめるくまさんがかわいいインパクトのあるオーバーサイズのＴシャツ。男女兼用のユニセックスアイテムです。夏にゆったりカットソーワンピースの様に着ていただくととてもかわいいです◎数年前に購入しましたが着る機会が少なくなってしまったのでこの度出品します。当時原宿で絶大な人気を博した大人気のビッグＴシャツで、通称ヨダレベアと呼ばれ親しまれたクマのプリント。よだれ部分がラメプリントなものは生産数が少なくとても珍しい個体になります。今のオーバーサイズのY2Kトレンドにもよく合いパーカーなどと重ね着したり、パンツ・スカート問わずスニーカーやテック系とも相性が良くMAISONKITSUNEやアニエスベー、ヒステリックグラマーやポロラルフローレンなどＴシャツ好きな方にオススメです◎●ブランドyaponstee/ヤポンスティー(monomaniaモノマニアから展開されるブランド、yaponskiiヤポンスキーのカットソーライン)●サイズXL〜2XLサイズ相当●素材綿/コットン100%●カラーホワイト×ラメグリーン●状態後ろ裾付近に若干のピリング(8枚目参照)がありますが目立つものではなく、それ以外は特筆すべき汚れダメージ等なく美品です。あくまで古着、中古品ということをご納得いただいた上でビンテージなどにご理解のある方がご購入をお願いします。春夏ティーシャツdeviceデバイス裏原TUNEfruitstreetゆるTオーバーサイズＴKTZマカロニックなえなのgalaxxxyギャラクシーKINGLYMASKキングリーマスクMILKBOYミルクボーイアニメMAISONKITSUNEアーバンリサーチドアーズアニエスベースピックアンドスパンクラシカルエルフドラッグストアーズザノースフェイスヒステリックグラマーイエナポロラルフローレンなどお好きな方にオススメです。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏,秋,冬