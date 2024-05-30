PINKO半袖Tシャツ

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PINKOのロゴ入りの半袖Tシャツロゴ入りが可愛いサイズ(XS)日本のサイズに比べて、少し大きめです。身幅ー47㎝着丈−64㎝袖丈−38㎝(背中心から)全て平置きでの採寸です。季節感···夏カラー···ホワイトネック···ヘンリーネック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）#PINKO#Tシャツ