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PINKO半袖Tシャツ
商品番号 Q44022984195
商品名

PINKO半袖Tシャツ
ブランド名 ピンコ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PINKOのロゴ入りの半袖Tシャツロゴ入りが可愛いサイズ(XS)日本のサイズに比べて、少し大きめです。身幅ー47㎝着丈−64㎝袖丈−38㎝(背中心から)全て平置きでの採寸です。季節感···夏カラー···ホワイトネック···ヘンリーネック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）#PINKO#Tシャツ
http://narcologia.ru/goods/moisture216969.html
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