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- 【willfully】コットンブラウス
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商品詳細
willfullyのコットンブラウスです。昨年購入しました。前後着用できます。目立った傷、汚れはありませんが、素人保管ですのでその点ご理解いただける方、よろしくお願いします。※1〜4枚目の写真は公式サイトからお借りしたものです。【デザインポイント】・袖も裾もフレアに仕上げたコットンブラウス・ヨーク部分にピンタックを入れ、袖口や襟元にレースを付けてポイントに・貝釦を付けてキャッチーに【スタイリングポイント】・前後2wayでお使いいただけます・ボトムを選ばず、様々なコーディネートに・サラッと着られるので、涼しい印象でご着用いただけます。定価：11,880円カラー···イエロー袖丈···半袖
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