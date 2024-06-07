■62％OFF■ LAISSE PASSE M トップス

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商品番号 N40142401385
商品名

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ブランド名 レッセパッセ
特別価格 税込 1,842 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド名】LAISSEPASSEレッセパッセ【サイズ】Mバスト48cm総丈56cm（平置き寸）【定価】13,200円(税込)【カラー】白【素材】ポリエステル　60％レーヨン　40％【季節】夏【状態】全体/摩耗【ポイント】シンプルなデザインなので、どんなコーデとも相性ばっちり！着回し力抜群の万能アイテム！【その他】・商品に関する疑問点などありましたら、お気軽にご質問ください。・照明の関係や、PC・スマートフォンの環境により、実際のカラーとは異なる場合がございます。・購入者様のご都合による返品は基本的にお受けいたしかねますので、ご了承ください。　ご注文時は、商品の詳細をご確認の上、入札をお願いいたします。・発送は平日となります。管理用：22375-5
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