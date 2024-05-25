【美品】フルラ　トートバッグ　グレー　独立　レザー　 A4収納可　レディース

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たくさんの商品の中から、ご覧いただきありがとうございます(*ˊᵕˋ)✩︎‧₊【商品名】トートバッグ 【ブランド】フルラ FURLA【カラー】グレー 【状態】中古。写真をご参照ください。シミはございますが、外観はとても綺麗でまだまだ使用いただけるお品です。【平置きサイズ】横:約34cm縦:約27cm幅:約13cm⭐︎アイテム⭐︎トートバッグ ショルダーバッグ ビジネスバッグ肩掛け 仕事用 通学用 レディース 女性用A4収納可 レザー♡フォロー割1000円以上の商品は500円お値引きいたします。コメントでお知らせください。☆出品商品は1点ものの中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれていない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。☆目視で検品をしております。見落としにはご容赦ください。☆自宅保管、古着にご理解いただける方のみお願いします。☆素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。またお使いのパソコンモニターやスマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。☆記載している寸法は手作業にて採寸をしているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございます。☆迅速、丁寧な対応を心掛けます。☆記載のない大きなシミや傷がございましたら返品対応致しますので評価前にご連絡くださいm(__)m