TORY BURCHハンドバッグ

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パソコンもバッチリ入るバックです可愛くて数回使用しましたがテイストが変わったので出品致します友人からプレゼントで貰った物なので細かい詳細や箱などはありません断捨離中なのでお安く出品致しますなので即購入の方以外のお値下げは致しておりませんのでご了承下さい