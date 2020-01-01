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ジャンニキャリーニ（GIANNI CHIARINI）2way イタリア製
商品番号 S94331724641
商品名

ジャンニキャリーニ（GIANNI CHIARINI）2way イタリア製
ブランド名 ジャンニキャリーニ
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ブランドジャンニキャリーニショルダーバッグ2wayハンドバッグイタリア製斜めがけ☆サイズ高さ　18cm横幅　30cmマチ　16cmストラップ　55cm(調整有り)素人採寸の為、誤差はご了承下さい。☆内外装とても綺麗な状態です。自宅保管になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。☆カラーにつきましては光の加減やご使用されているスマホ等のメーカー、画素数により実物と若干異なる場合がありますのでご了承下さい交渉中であっても先にご購入された方を優先とさせて頂きます送料無料、即購入OKです！最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^
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