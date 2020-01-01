ジャンニキャリーニ（GIANNI CHIARINI）2way イタリア製



GIANNI CHIARINI / ジャンニキャリーニ イタリア製 2WAY レザー クラッチバッグ ショルダーバッグ -ブランド古着の買取販売カンフル



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☆ブランドジャンニキャリーニショルダーバッグ2wayハンドバッグイタリア製斜めがけ☆サイズ高さ 18cm横幅 30cmマチ 16cmストラップ 55cm(調整有り)素人採寸の為、誤差はご了承下さい。☆内外装とても綺麗な状態です。自宅保管になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。☆カラーにつきましては光の加減やご使用されているスマホ等のメーカー、画素数により実物と若干異なる場合がありますのでご了承下さい交渉中であっても先にご購入された方を優先とさせて頂きます送料無料、即購入OKです！最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^