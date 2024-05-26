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genten がま口タイプバッグ
商品番号 G24044184181
商品名

genten がま口タイプバッグ
ブランド名 ゲンテン
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。良い感じに経年変化が出ております、ショルダーを外してクラッチバッグにもなりますgentenのバッグになります。一時期は使用頻度もありましたが、ここ数年は自宅保管しております。内布の底部分の片方の端にシミが見られますが充分お使い頂けると思います。なにぶんにも自宅保管の中古品となりますので、気になさる方はご遠慮下さいませ。ご興味、ご理解ある方のご検討、宜しくお願い致します。尚、汚れは無いと見ておりますが、開け口の留め金付近に少し擦れ感がございます。底部分の皮は綺麗です。
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