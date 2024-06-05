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UNTITLED ファー　バック　ブルー
商品番号 M53873538570
商品名

UNTITLED ファー　バック　ブルー
ブランド名 アンタイトル
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

UNTITLED2WAYバッグフチにフォックスファーが施されたフェミニンなトートバッグです。軽量で収納力あり！ロングショルダー付きの2WAYタイプ♪カラーブルーグレーサイズ縦約25(ファーまで含めると28cm)×幅約19～31×マチ約13cm持ち手上がり約13cmショルダーストラップあり重量約400g(ショルダーストラップ込み447g)[仕様]開口部：マグネット・内側収納　　ファスナーポケット×１　　フリーポケット×2定価16,000円素材:合成皮革毛皮(フォックス)目立った汚れ傷ありません３回程使用
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