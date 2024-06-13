【最終価格です】コス　ショートジャケット　COS ベージュ　クロップド丈

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【最終価格です】アウター必須の時期が近づいてきましたので10/26には価格を見直して再出品する予定です。申し訳ございませんがよろしくお願いします。コス ペーパーコットンツイルポケットシャツコンパクトなショートジャケットです右前身頃内側に隠しポケット、左前身頃外側にもポケットがあります。着丈···ショートカラー···ベージュ素材···コットン74%ペーパー24%ポリウレタン2%季節感···春、秋サイズ…xxs着丈…50cm肩幅…38cm袖丈…61cm身幅…48cm