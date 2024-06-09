90 着物リメイク　プルオーバーシャツ

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着物リメイク前後共に着られる簡単プルオーバーブラウス How to make a simple pullover blouse with a kimono 着物リメイク前後共に着られる簡単プルオーバーブラウス How to make a simple pullover blouse with a kimono



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和柄和装カットソー・着物風トップス 芸者ロック×大島紬やゴールド ... 和柄和装カットソー・着物風トップス 芸者ロック×大島紬やゴールド ...



73 プルオーバーブラウス ロールカラー 生機正絹着物地 オフホワイト ... 73 プルオーバーブラウス ロールカラー 生機正絹着物地 オフホワイト ...



8☆レトロモードセットアップの受注製作☆着物リメイク ツーピース ... 8☆レトロモードセットアップの受注製作☆着物リメイク ツーピース ...



今回の商品紹介～ 写真①は、留袖訪問着をリメイクしたワンピースです ... 今回の商品紹介～ 写真①は、留袖訪問着をリメイクしたワンピースです ...



着物リメイク前後共に着られる簡単プルオーバーブラウス How to make a ... 着物リメイク前後共に着られる簡単プルオーバーブラウス How to make a ...



リメイク プリントTシャツ ドッキング ストライプシャツ ワイドプルオーバー R-1906 H ③c（男女兼用）エコ サステナビリティ ヴィンテージ 再構築 一点物 リメイク プリントTシャツ ドッキング ストライプシャツ ワイドプルオーバー R-1906 H ③c（男女兼用）エコ サステナビリティ ヴィンテージ 再構築 一点物



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オーダーメイド】生地持ち込みOK！ 着物リメイク アロハシャツ メンズ ... オーダーメイド】生地持ち込みOK！ 着物リメイク アロハシャツ メンズ ...

☆ご覧いただきありがとうございます☆【新作】ハンドメイドのプルオーバーシャツです。夏着物をリメイクし作成しました♪生地は詳しくはわかりませんが…サッカー生地のような感じでとても軽やかですロックミシンを使用し仕上げました。●サイズ身幅:95cm(脇から脇)裾幅:69cm着丈:57cm(背中心から裾)…素人の採寸なのでズレあります…※前後ろはありませんのでお好きな方で着用可能●着物リメイクにご理解を・着物や古布独特の香りがするかも知れません…・解き穴があるかもしれません…・裂け目を補修しているかもしれません…・シミがあるかもしれません…・チャコ(印)があるかもしれません…・布継いでます→写真3枚目参照ただ！夏着物なのでとても軽く涼しいです！！持ち運びもらくらく〜少しでも気になる方はご遠慮下さいませ。●プラス料金でお揃いの生地で、ヘアアクセサリーの作成・販売可能♪必要な方は購入前に是非コメント下さい(^^)生地が無くできない場合もありますなんでもお気軽にコメント下さいませ☆即購入OKです！#着物#夏着物#浴衣#ハンドメイド#古布#リメイク#チュニック#着物リメイク#チュニック