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*90 着物リメイク　プルオーバーシャツ
商品番号 W39691286338
商品名

*90 着物リメイク　プルオーバーシャツ
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 1,688 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ご覧いただきありがとうございます☆【新作】ハンドメイドのプルオーバーシャツです。夏着物をリメイクし作成しました♪生地は詳しくはわかりませんが…サッカー生地のような感じでとても軽やかですロックミシンを使用し仕上げました。●サイズ身幅:95cm(脇から脇)裾幅:69cm着丈:57cm(背中心から裾)…素人の採寸なのでズレあります…※前後ろはありませんのでお好きな方で着用可能●着物リメイクにご理解を・着物や古布独特の香りがするかも知れません…・解き穴があるかもしれません…・裂け目を補修しているかもしれません…・シミがあるかもしれません…・チャコ(印)があるかもしれません…・布継いでます→写真3枚目参照ただ！夏着物なのでとても軽く涼しいです！！持ち運びもらくらく〜少しでも気になる方はご遠慮下さいませ。●プラス料金でお揃いの生地で、ヘアアクセサリーの作成・販売可能♪必要な方は購入前に是非コメント下さい(^^)生地が無くできない場合もありますなんでもお気軽にコメント下さいませ☆即購入OKです！#着物#夏着物#浴衣#ハンドメイド#古布#リメイク#チュニック#着物リメイク#チュニック
http://narcologia.ru/goods/cryptographic605737.html
http://narcologia.ru/goods/passivity428483.html
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