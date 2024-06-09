アーバンリサーチロッソ AラインフレアTシャツ

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URBANRESEARCHROSSOAラインフレアTシャツ未使用・タグ付き【サイズ】FREE肩幅:45総丈(前身頃):62.5総丈(後身頃):67.5身幅:54袖丈:17.5定価7,700円【ふわり揺れる、Aラインフレアカットソー】Aラインのシルエットが特徴的なカットソー。バックタックを施しており、一見シンプルなデザインながらも着用時に動きが出るようにこだわりました。広めの袖口と長めの袖丈なので二の腕カバーがしやすいのも嬉しいポイント。◆STYLE綺麗なフレアシルエットを活かして、ボトムはタイトスカートやテーパードパンツなどすっきりしたものを合わせるのがおすすめ。ワイドパンツなどゆったりしたボトムと合わせる時は、フロントだけ少しウエストインするとバランスよく仕上がります。※商品画像は、光の当たり具合やパソコンなどの閲覧環境により、実際の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。※商品の色味の目安は、商品単体の画像をご参照ください。-----------------------------透け感:ややあり(OFFWHITEのみ)伸縮性:ややあり裏地:なし光沢:なしポケット:なし-----------------------------自宅保管にご理解いただける方、よろしくお願いします。