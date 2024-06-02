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- studio CLIP ⿻* 【 新品 タグ付き 】 ピンタック 刺繍ブラウス
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます◡̈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••フォローして頂いた方には、お気持ち程度ですがお値引きさせて頂いております。購入前にフォローしたよ♩とお伝えくださいねஐ︎☺︎アパレル﹠アクセサリー⇒#garden_closet_msk⇒#weiwei_accesory_msk••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••⋈˖°studioCLIPスタディオクリップ⋈˖°新品タグ付き⋈˖°定価6380円コットン生地のノースリーブブラウス裾の刺繍が可愛いです♩比翼ボタンでフロントスッキリ◡̎オープンフロントにしてジレのように羽織っても˙ᵕ˙♡▽カラー薄めのイエロー▽素材コットン100％▽サイズ着丈74cm身幅50cm肩幅35cm脇幅22cmSM2サマンサモスモスナチュランリンネルスタジオクリップスタディオクリップ無印良品MUJIサンバレーシュシュドママンnikoand...ニコアンドsunvalleyネストローブstudioCLIPIchiカリネアトリエイコールクラウドナインCLOUDNINEELLIFEゼロハチマブ08mabナチュラルセンスエコロコLBCメルローLEPSIMサニークラウズフェリシモdgyツムグハグムオメカシグローバルワークローリーズファーム9113
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