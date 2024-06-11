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maison special チュールナイロンビスチェ
商品番号 N23755999697
商品名

maison special チュールナイロンビスチェ
ブランド名 メゾンスペシャル
特別価格 税込 5,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入しましたが、一度の着用のため出品致しました。現在、WEBや店頭では完売となっている商品です。また、今からはスウェットの上からや、ジャケットの上から付けるのもオススメです。お色はベージュとなります。#maisonspecial/#kastane/#raybeam
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