maison special チュールナイロンビスチェ

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購入しましたが、一度の着用のため出品致しました。現在、WEBや店頭では完売となっている商品です。また、今からはスウェットの上からや、ジャケットの上から付けるのもオススメです。お色はベージュとなります。#maisonspecial/#kastane/#raybeam