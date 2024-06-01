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LEONARD レオナール カットソー トップス モノトーンカラー
商品番号 Y71862172949
商品名

LEONARD レオナール カットソー トップス モノトーンカラー
ブランド名 レオナール
特別価格 税込 4,838 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。お値下げいたしました。♥️黒にモノトーンの柄です。素材綿100%サイズM着丈55身幅50袖丈51美品です。
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