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長袖ブラウス
商品番号 H58014839674
商品名

長袖ブラウス
ブランド名 アンジェリックプリティ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リボンタイのブラウスです。取り外しはできません。後ろが、リボンの編み上げになっていましたが解けやすかったので、カットしてしまいました。着用は問題なくしていただけますが気にされる場合はご遠慮ください。目立った汚れ、シミはありませんが全体的な少し着用感はございます。アンジェリックプリティロリィタlolita
http://narcologia.ru/goods/ambassador176906.html
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