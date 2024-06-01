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リボンタイのブラウスです。取り外しはできません。後ろが、リボンの編み上げになっていましたが解けやすかったので、カットしてしまいました。着用は問題なくしていただけますが気にされる場合はご遠慮ください。目立った汚れ、シミはありませんが全体的な少し着用感はございます。アンジェリックプリティロリィタlolita