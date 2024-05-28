patagonia パタゴニア ジャケット ライトアウター ワンポイントロゴ

ご覧いただきありがとうございます^^⚪︎即購入大歓迎です！コメントのやり取り、または値下げ交渉中でも早い者勝ちとなりますのでご了承ください。♢ブランドpatagoniaパタゴニア♢商品名ジャケットライトアウターワンポイントロゴ刺繍POLARTECポーラテックMADEINCOLOMBIA♢色グリーン♢素材POLYESTER93%SPANDEX7%♢表記サイズLサイズ♢平置き実寸値着丈:64身幅:56袖丈:63肩幅:40(単位はcm)素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。♢商品の状態2箇所ファスナーの持ち手が壊れています。他は目立った傷や汚れなどなく全体的に綺麗です。▶︎▷匿名配送、追跡機能のあるメルカリ便にて発送コンパクトに畳んでの発送になります。畳ジワなどご了承ください。なるべく早くお手元に届く様に迅速かつ丁寧なお取引を心掛けております。↓古着RIKOの全出品一覧はこちら↓#古着RIKOノースフェイス、ナイキ、アディダス、カーハート、ラルフローレンなど多数出品しておりますので是非ご覧ください。↓ジャケットをご覧になりたい方はこちら↓#RIKOジャケット↓patagonia一覧はこちら↓#RIKOパタゴニアトレンドの90S、80Sのヴィンテージ古着をはじめアウトドアやスポーツミックスなどの一点物までメンズ、レディース問わずユニセックスで着用頂ける人気ブランドの古着を出品中‼︎



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