スーツケース　ネイビー　Ｓサイズ　新品　可愛い　旅行　M6001

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新品未使用可愛いデザインで大人気☆※Ｓサイズには写真に記載している横の取っ手はついていません。Sサイズ(約H：50cm／W：35cm／D：26~30cm)容量：35~40L重量：約3.1kg☆TSAロック搭載☆内側ポケット付きメッシュで中が見やすく、整理しやすい！ベルトも付いています。中のデザインもおしゃれでおすすめ！☆他のスーツケースもあります！#ncarry⚠️裁縫の関係で内側ポケットの部分が歪んでいる場合がございます。チャックは問題なく閉められますので、裁縫関係の返品・交換はできません。※気をつけておりますが、小さな傷がある場合がございます。素人検品ですので、ご理解頂いた上でのご購入をお願い致します。※ギリギリのお値段に設定しておりますので、お値下げはできません。※実際の商品の色味に近いお色を再現しておりますが、実際の商品と若干異なる場合もございます。ご了承ください。⚠️沖縄、離島はプラス料金がかかりますので購入前にご相談ください。