フェンディ ボストンバッグ

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商品詳細
薄地の生地(ポリエステル？)の折り畳めるボストンバッグです。縦46cm横53cm底マチ20cmバスタオル5枚入れてみましたが、まだまだ入ります。革の部分に傷はありますが、布地にスレ等ありません。頂き物で10年位前の物だと思います。
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