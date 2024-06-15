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フェンディ ボストンバッグ
商品番号 G39490302514
商品名

フェンディ ボストンバッグ
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 3,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

薄地の生地(ポリエステル？)の折り畳めるボストンバッグです。縦46cm横53cm底マチ20cmバスタオル5枚入れてみましたが、まだまだ入ります。革の部分に傷はありますが、布地にスレ等ありません。頂き物で10年位前の物だと思います。
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