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とてもとても美品　ルイヴィトン　ダミエ　ハムステッド　バッグ
商品番号 G89214795518
商品名

とてもとても美品　ルイヴィトン　ダミエ　ハムステッド　バッグ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 38,142 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトン　ダミエ　ハムステッド　トートバッグです(*^^*)縦28.横34.5.マチ16です♪大切に保管しておりましたので使う機会も少なく美品だと思います♪なるべくあとにならないよう最小限の梱包となります。新品ご希望の方はご遠慮ください(*^^*)プロフィールをご覧になってからのご購入を宜しくお願い致します♪ルイヴィトントートバッグショルダーバッグ
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