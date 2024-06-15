とてもとても美品　ルイヴィトン　ダミエ　ハムステッド　バッグ

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商品詳細
ルイヴィトン ダミエ ハムステッド トートバッグです(*^^*)縦28.横34.5.マチ16です♪大切に保管しておりましたので使う機会も少なく美品だと思います♪なるべくあとにならないよう最小限の梱包となります。新品ご希望の方はご遠慮ください(*^^*)プロフィールをご覧になってからのご購入を宜しくお願い致します♪ルイヴィトントートバッグショルダーバッグ
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