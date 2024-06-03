uncommon matters バングル　ブレスレット　美品　即購入OK

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商品詳細
エストネーションにて購入したuncommonmattersのバングルになります。内径：64mm素材： 真鍮定価41,800円軽くて夏にピッタリ、大ぶりですがシンプルなので合わせやすいです。UncommonMatters（アンコモン・マターズ）は、ベルリン在住のデザイナーAmélieRiechによって2008年に設立されたジュエリーブランド。ファッションと建築の知識を融合させ、彫刻的で洗練されたジュエリーコレクションを発表しています。1度のみの着用ですので、新品同様の綺麗な状態かと思います。多少の小キズなどはあくまで中古品となりますので、ご了承の程よろしくお願いします。#uncommonmatters#アンコモンマターズ#バングル#エストネーション#estnationアクセサリー材質···真鍮カラー···ゴールド
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