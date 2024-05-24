CHANEL ブラックポーチ（専用箱付き） ノベルティ正規品 新品未使用

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☆ゴールド×黒チェーンのゴールドボールのつまみを押しながら長さ調節自由自在ご自身の身長に合わせてその日の服装や気分に合わせて♡アレンジをお楽しみ頂けます。⭐︎この価格にてご購入下さいます方へのみ可愛いカメリアチャーム可愛いタッセルチャーム（変更もあります）専用紙箱（多少の傷みが有る場合もあります） をお付け致します。（お値下げ交渉にてお値下げをした場合には、残念ながらお付け出来ませんのでご了承くださいませ）商品有ります。即、購入大歓迎可能な限り即、発送致します。カラー…ブラック〈新作〉柄・デザイン…ラメ入り ゴールドのロゴ等サイズ…縦15 ×横21 ×マチ6 ㎝ チェーン 120 ㎝ 外品 肩掛け 斜め掛け 可 （素人採寸に付き誤差はご容赦下さい）✡大きめですので、長さ20㎝の長財布ですと入ると思います。家での保管品、ノベルティ品、海外製品と言う事にご理解頂け細かい事をお気になさらない方にお譲りしたいと思います。購入意志の無いコメントはご遠慮下さい。大幅な値下げ交渉には、返答しません。新品未使用正規品シリアルナンバー 100.509海外免税店CHANEL入手チェーンのみの販売は、しません。#CHANEL#シャネル#しゃねる#CHANELノベルティ#ノベルティ#ショルダーバッグ#チェーンポーチ#メイクポーチ#化粧ポーチ#CHANELポーチ#ポーチ