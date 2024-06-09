フェラガモ　ショルダーバッグ　斜めがけok

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商品詳細
黒 斜めがけができるようバッグ専門修理店にて革紐を延長してもらいました。サイズ横25cmたて17.5cmマチ6.5cmショルダー全長137cm中ポケット1外ポケット1大きな傷、穴はありませんが、底の角の擦れあり保存袋 汚れありusedですのでご理解いただける方のご購入をお願いします。ご購入後のキャンセル、返品はお受けしません。
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