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【新品】カシミヤ100% GOBI マフラー ストール
商品番号 M26130415893
商品名

【新品】カシミヤ100% GOBI マフラー ストール
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値引き交渉お気軽に！！！GOBIcashmereゴビカシミヤ100%マフラーカラー：ベージュサイズ25㎝×160㎝未使用新品タグ付きです。カシミヤ100%でとっても肌触りのいいマフラーですいろんな服装に馴染み、上品で合わせやすい色合いです。男女問わずお使いいただけるユニセックスなマフラーです。艶のあるタイプのカシミヤとは違いますがフワフワで軽く、柔らかいカシミヤがお好みの方は是非。
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