FURLA フルラ メトロポリス　ショルダーバッグ　ハンドバッグ



FURLA フルラ メトロポリスチェーンショルダー ショルダーバッグ ...



フルラ バッグ FURLA BNF8 ARE METROPOLIS S CROSSBODY メトロポリス Sサイズ レディース ショルダーバッグ



FURLA フルラ メトロポリス サッチェルS ホワイト ハンドバッグ ...



Furla - フルラ FURLA メトロポリス サッチェルバッグ2WAYハンドバッグ ...



Furla フルラ メトロポリス ハンドバッグ BTF7CGN ラバー レザー ...



FURLA フルラ メトロポリス ミニショルダーバッグ ファー チェーン ...



フルラ(Furla) メトロポリス ショルダーバッグ ジャングル アニマル ...



Furla - 【新品】FURLA フルラ メトロポリス ショルダーバッグ K233JU0 ...



完売前に【FURLA】人気 フルラ メトロポリス ショルダー バッグ (FURLA ...



中古】 FURLA フルラ メトロポリス スタッズ ピンク x ゴールド 2way ...



FURLA フルラ メトロポリス サッチェルS ホワイト ハンドバッグ ...



フルラ FURLA メトロポリス ショルダーバッグ ミニサイズ ポシェット ...



フルラ FURLA バッグ メトロポリス トートバッグ ハンドバッグ Sサイズ ...



セール】FURLA フルラ METROPOLIS メトロポリス ショルダーバッグ ...



フルラ ショルダーバッグ/クロスボディ/クラッチバッグ バッグ ...

カラー···ピンクベージュ柄・デザイン···無地素材···本革バッグサイズ···A4サイズ収納可FURLA/フルラメトロポリスサッチェルMベージュ定価:7万円約縦22cm×横30cm×マチ13cm付属品:ショルダーストラップ保存袋等はありません。あくまでも写真に載せているもののみ送ります。ショルダーストラップはほぼ使用せずにいたので状態綺麗です。バッグの表面上に気になる汚れはありませんが内部に少しシミのようなものがついてしまっています。9枚目の写真になります。金属部分に関しては多少傷はございますが、そこまで目立つ程ではありません。あくまでも中古品、自宅保管となりますのでご理解の程宜しくおねがいいたします。※値下げ交渉は不可とさせて頂きます。即購入okです。素材···牛革(本革)#FURLA#フルラ#メトロポリス