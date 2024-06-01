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美品☆フルラ コスタンザ 巾着 ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way
商品番号 W39866476462
商品名

美品☆フルラ コスタンザ 巾着 ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 7,046 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FURLA美品☆フルラコスタンザ巾着ハンドバッグショルダーバッグ2wayご覧頂きまして誠にありがとうございます^_^♪フォローしてくださった方には下記の割引対応をさせて頂きます。商品購入前にコメント欄から『フォロー割希望』とお伝えくださいませ。・1000～1999円⇒100円割引・2000～2999円⇒200円割引・3000～5999円⇒300円割引・6000～9999円⇒400円割引・10000円～19999円⇒500円・20000円〜⇒1,000円☆おまとめ割引　2点以上【合計5000円以上】で　フォロー割後の価格からさらに5%オフ！※対象は靴、鞄等含む中古衣料品とさせていただきます。※新品は原則対象外※他の割引セール等との併用は不可とさせていただきます。【商品の状態】多少の使用感はあるが、まだまだお使いいただける中古美品です。購入先　ブランドリユース店１.お値引きについて・過度な値引き交渉はお控えください。２．購入方法・まとめ買いされる方は事前にコメント　いただければ出来る限りお値引きいたします。・交渉中であっても金額の高い方を優先します。・ご質問はすぐに返信できないことが多々ございます。３．発送方法・一番安い方法で発送致します。・梱包資材はリサイクルのものを使用する事がございます。・発送までは1〜3日程度目安４．注意事項・検品していますが、基本的には自宅保管していたものです。キズ汚れ等、感じ方に個人差があると思いますので気になる方は購入を控えて下さい。・評価が悪い方との取引はご遠慮させていただくことがあります。・商品の採寸に関しては素人ですので、記載に誤差があることをご了承ください。・出品している備品は撮影用です。原則、付随しませんのでご注意ください。※シューキーパー、保存袋、箱等５．その他・不明な点や質問などがあればコメントください。
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