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MICHAEL KORSトートバッグ ハンドバッグ ショルダーバッグ
商品番号 B55947380467
商品名

MICHAEL KORSトートバッグ ハンドバッグ ショルダーバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マイケルコース小さな汚れが数カ所あります。写真を参考に、ご了承いただける方のみご購入をお願いいたします。内側にも外側にも収納ポケットが付いていて、使いやすいです。サイズ横　約40cm縦　約29cm底幅　約10cm柄・デザイン···無地カラー···ホワイト　オフホワイト素材···フェイクレザー
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