Pt900 ブラックオパール1.97ct ダイヤ プラチナ ヘッドソ付

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【トップのみの出品です】ブラックオパールダイヤモンドプラチナソーティング付ペンダントヘッドジュエリーです。上質なブラックオパールと、無色透明照り輝きの良いダイヤモンドをあしらったネックレストップです。人気のダイヤモンド二重取り巻きデザインが、ジュエリーの高級感存在感を引き立てています。オパール好きの方、いかがですか(*^^*)？品質pt900オパール1.97ctダイヤモンド0.50ct重量約5.4gサイズメイン石＝1.17cm×0.89cmトップ全体＝2.51cm×1.60cm※バチカン込通し穴＝0.48cm×0.30cm素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さいm(__)mソーティング有材質...プラチナカラー...シルバー装飾...ダイヤモンド