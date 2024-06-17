蔵出し 徐悲鴻 中国 山水絵 60年代文化大革命時代中没収一級画師名家 作品封箱

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■箱サイズ：36×5.3cm■作品封箱■作品種類:山水絵徐悲鴻(じょひこう)・(シュイペイホン)．江蘇省宜興出身の画家．1917年，来日，19年，フランスへ留学．帰国後，北京国立芸術院院長．人民共和国建国後，中央美術学院院長．欧州各国に中国近代美術を紹介．中国画と洋画の融合に努める．馬をテーマとした絵で知られる。■弊店出品する前に鑑定機関にもかけておらず、落款や作風に従って、タイトルに作家名などをつけています。■真筆保証と表示していない商品は保証いたしませんので、価値判断、状態（オレ・シミ・イタミ・その他）は画像でよく御確認の上ご入札ください。■経年劣化による色落ち.小傷・汚れ等はご了承下さいませ。■画像に載せているものが全てとなりますので、画像にてご判断下さいませ。注意事項：・真偽は鑑定しておりません。写真を参照した上でご購入ください。・返品はできませんので.ご了承ください。・経年による傷、汚れ等があります。・お写真、説明を良く御覧頂きご納得の上御自身の責任範囲でのご購入を宜しく御願い致します。