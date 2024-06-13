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軽量★厚底エナメルオックスフォード/レースアップシューズM黒レイン対応
商品番号 O26477985324
商品名

軽量★厚底エナメルオックスフォード/レースアップシューズM黒レイン対応
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 1,630 円
在庫状況 あり

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商品詳細

再々お値下げいたしましたとても軽くてレイン対応、エナメルオックスフォードシューズです。厚底なので歩きやすくつけれにくいです。パンツにもスカートにもあわせやすい女性らしいレースアップシューズです。トラックソールが今風。サイズはMで２３センチから２３．５センチ。１度短時間車移動ではいたのみのused美品です。美品ですが、あくまでも自宅保管をご理解いただけますかたに。神経質な方、状態にこだわりのある方はご遠慮くださいませ。シューズクローゼットがいっぱいになってしまったので整理のため出品いたします。1.2枚目は参考写真となります。♯エナメル　♯レインシューズ　♯厚底　♯ウォーキング　♯オックスフォードシューズ　　♯軽量　♯ブーツ
http://narcologia.ru/goods/pompous764923.html
http://narcologia.ru/goods/composite837254.html
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