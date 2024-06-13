軽量★厚底エナメルオックスフォード/レースアップシューズM黒レイン対応

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再々お値下げいたしましたとても軽くてレイン対応、エナメルオックスフォードシューズです。厚底なので歩きやすくつけれにくいです。パンツにもスカートにもあわせやすい女性らしいレースアップシューズです。トラックソールが今風。サイズはMで２３センチから２３．５センチ。１度短時間車移動ではいたのみのused美品です。美品ですが、あくまでも自宅保管をご理解いただけますかたに。神経質な方、状態にこだわりのある方はご遠慮くださいませ。シューズクローゼットがいっぱいになってしまったので整理のため出品いたします。1.2枚目は参考写真となります。♯エナメル ♯レインシューズ ♯厚底 ♯ウォーキング ♯オックスフォードシューズ ♯軽量 ♯ブーツ