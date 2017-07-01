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KAIYO【クロコダイル】のレディースバック
商品番号 K74886165519
商品名

KAIYO【クロコダイル】のレディースバック
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラック素材...クロコダイル(本革)頂いたものですが、ずっとしまっていました。まだ状態が良かったので、捨てるのも勿体なく出品いたします(*^^*)中を開けるとカードが入っていたので、カードの写真も添付します。何か他に見たいところなどありましたら、コメントよろしくお願いいたします(*^^*)追記→カバンの底から紐？出てきましたので、写真追加しました#レディースバック#クロコダイル#KAIYO#カードつき#コメントお願いいたします#値引きオッケー
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