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新品未使用　LeSportsac　トートバッグ
商品番号 Y65523624803
商品名

新品未使用　LeSportsac　トートバッグ
ブランド名 レスポートサック
特別価格 税込 2,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LeSportsac　レスポートサックレスポ　トートバッグ　バッグ　ハンドバッグ平置き約　横　最大38　約　24×23×14cmポーチ付き未使用です。未使用ですが、このままの状態で保管していました。畳シワあります。完璧をお求めの方はご遠慮ください！画像の写り方によっては若干の色味が違う場合がありますことをご了承ください。発送はネコポス可能なサイズに折りたんで発送させて頂きますのでご了承下さいませ。現状の状態でご理解いただける方でよろしくお願いします。自宅保管していたものです。細かいことが気になる方は購入をお控えください！
http://narcologia.ru/goods/Lincoln411902.html
http://narcologia.ru/goods/response388842.html
http://narcologia.ru/goods/stair235900.html

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