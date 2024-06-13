新品未使用　LeSportsac　トートバッグ

LeSportsac レスポートサックレスポ トートバッグ バッグ ハンドバッグ平置き約 横 最大38 約 24×23×14cmポーチ付き未使用です。未使用ですが、このままの状態で保管していました。畳シワあります。完璧をお求めの方はご遠慮ください！画像の写り方によっては若干の色味が違う場合がありますことをご了承ください。発送はネコポス可能なサイズに折りたんで発送させて頂きますのでご了承下さいませ。現状の状態でご理解いただける方でよろしくお願いします。自宅保管していたものです。細かいことが気になる方は購入をお控えください！



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