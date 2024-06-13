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【CIAO PANIC】セットアップ
商品番号 H20745498665
商品名

【CIAO PANIC】セットアップ
ブランド名 チャオパニック
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【CIAOPANIC】セットアップ数回着用しましたが、目立った汚れやほつれ等ありませんサイズジャケット①身丈￼77cm②身巾50cm③肩巾52cm④袖丈なしズボン①総丈102.5cm②股下70cm③股上32.5cm④ヒップ32.5cm⑤わたり幅24cm⑥裾幅22cm⑦ウエスト60.2cm#CIAOPANIC
http://narcologia.ru/goods/Taipei281371.html
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