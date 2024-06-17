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TIFFANY ティファニー 新品未開封品 ハンドクリーム ローズゴールド
商品番号 X15555733655
商品名

TIFFANY ティファニー 新品未開封品 ハンドクリーム ローズゴールド
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 1,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

明るく生き生きとした前向きなスピリットを体現する、ティファニーローズゴールドハンドクリーム。新品未開封品です。ある催しの記念品用に準備しましたが、当日キャンセルになり、余ってしまいました。袋やメッセージカードも揃っているので、プレゼントにも適しています。10点ありますので、複数ご希望の方はコメントを入れてください。2.5オンス（約75ml）\u2028\u2028トップノート:カシス\u2028\u2028ミドルノート:ブルーローズ\u2028\u2028ラストノート:アンブレットシード
http://narcologia.ru/goods/Sydney297249.html
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ティファニー ローズゴールドハンドクリーム 新品 未開封 国内正規品

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