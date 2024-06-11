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パライバトルマリン　天然石　モザンビーク　0.32ct
商品番号 L92167157784
商品名

パライバトルマリン　天然石　モザンビーク　0.32ct
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 1,573 円
在庫状況 あり

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商品詳細

たくさんの商品の中からご覧いただきましてどうも有難うございます。美しい天然パライバトルマリン　です。★★★お願い〜m(__)m美しい石ですが天然石由来のインクルージョン（内包物）やキズ、クラック等あるかと思います。ご質問ならびに画像をよくご覧になられてご理解いただける方のみご検討おねがいしますm(__)mカラット：約0.320ctカット：オーバルルースサイズ:約5.57x3.94x2.44mmタイプ：天然パライバトルマリンPRODUCTDESCRIPTIONGemType:PARAIBATOURMALINEWeight:0.32CtsShape:PEARSize:5.57x3.94x2.44mmClarity:TRANSPARENTColor:GREENBLUETreatment:UNHEATED100%NATURALHardness:7.5MOH'SSCALEOrigin:MOZAMBIQUECode:AD-12416-345[200325]
http://narcologia.ru/goods/Lincoln816902.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless771659.html
http://narcologia.ru/goods/passivity499283.html
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