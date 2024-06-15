膝掛け　ブランケット大判　VALENTINO GARAVANI ピンク

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商品詳細
VALENTINOGARAVANI大判ストール【色】マゼンタピンク【状態】使用感もあまりないので、状態は良いと思います。大きくて肌ざわりも良くファッションにも取り入れやすいと思います。【サイズ詳細】133cm×131cm【素材】毛 100%カラー···ピンク柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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