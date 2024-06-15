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膝掛け　ブランケット大判　VALENTINO GARAVANI ピンク
商品番号 Q99894640616
商品名

膝掛け　ブランケット大判　VALENTINO GARAVANI ピンク
ブランド名 ヴァレンティノガラヴァーニ
特別価格 税込 3,112 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VALENTINOGARAVANI大判ストール【色】マゼンタピンク【状態】使用感もあまりないので、状態は良いと思います。大きくて肌ざわりも良くファッションにも取り入れやすいと思います。【サイズ詳細】133cm×131cm【素材】毛　100%カラー···ピンク柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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