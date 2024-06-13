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和歌山信愛コート
商品番号 P12700225831
商品名

和歌山信愛コート
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,184 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着丈···ミドル柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなし季節感···冬色‥ダークネイビーsサイズですが157cmの娘が着ても違和感なかったです。6年間の冬に着用していました。少し毛玉がありますが電車通学だったので汚れているところはあまりないと思います。クローゼットにしまっていたので多少シワがあります。着用品だったことご理解下さい。あと、名前を書いているのでそちらご了承下さいませ。苗字部分だけ黒ペンで塗り潰させていただきたいと思ってます。Aラインの形を選んだような気がします。とても可愛いです。買う時に普段使いでもいけそうな気がしてました。着丈77cm身幅54cm素人採寸です。
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