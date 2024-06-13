エバゴス　キャンバス+かご付きトートバッグ

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ebagos エバゴス | キャンバス・かご袋 ハンド（ブラック）A4 正規取扱店 - Fine online shop

キャンバス素材（綿100％）にパラフィン（撥水）加工後、ワッシャー加工を施してあり、丈夫なので荷物をたくさんつめて普段使いに使用するのに向いています。底部分に使われている籐（とう）は、「紅籐（べにとう）」と呼ばれ、24時間水につけて柔らかくするほど硬く丈夫な素材です。使うほどに色と艶が変化していきます。籐は自然の素材なので黒いところ赤いところと様々な表情がございます。一つ一つ職人による手仕事で作られているため個体差がございます。【収納】長財布：〇ポーチ：〇スマ－トフォン：〇ペットボトル：〇こちらで譲って頂きました収納力は抜群今の季節にぴったりの雰囲気のバッグです籐の部分が剥げや、キャンバス生地に擦れあります写真にてご確認ください保存袋あります縦20横最大36マチ13お送りする物は、8枚目の画像となります少し畳んで発送させて頂きます