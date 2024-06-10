ACNE STUDIOS グリーン\u0026グレー チェック マフラー

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定価¥37,500250cmx28cmグリーン×グレーチェックマフラーとてもかわいいです♡購入して使うつもりだったのでタグを切って保管しておりました。結局一度も着用する機会が無かったため出品します。新品未使用品です。コメント不要即購入可返品不可