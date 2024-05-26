ブルガリ 二つ折り 長財布 ブルー ブルーダリア ライトゴールド

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ブルガリ二つ折り長財布ブルーブルーダリアライトゴールドブルガリブルガリ36317美品財布レザーグレインレザー中古BVLGARIクリップリングロゴフラップシンプル小銭入れ有レディースレザーウォレット革財布本革ブランド本物鑑定済み商品名：二つ折り長財布ブランド名：ブルガリ/BVLGARI商品ランク：ABランク素材：レザーグレインレザーサイズ：(約)ｗ:19cm×ｈ:10.5cm×ｄ:1.5cm型番・品番：36317カラー：ブルーブルーダリアライトゴールドブルガリブルガリ仕様：小銭入れ×１札入れ×２カードポケット×１０オープンポケット×１付属品：箱■詳細説明：角にスレ、正面や内側の所々に傷、フラップにクリップの押し跡、小銭入れ内に薄汚れ、カードポケット内にスレ等、使用感はありますが、まだまだお使いいただけるお品物です。箱に傷がございます。コメント：上質なレザーにワンポイントロゴ金具のクリップが施されたシンプルなデザインが魅力の二つ折り長財布。豊富なポケットで収納力のある実用性・デザイン性を兼ね備えたお品物です。商品番号：f-16593no.3110789230324■お問い合わせ番号：f-16593★鑑定済み本物保証★メンズレディースのブランド品を格安で販売しております。お値引き交渉もプロフィールの範囲内でお受けしております。また男性女性ものなどご不明点がございましたらお気軽にご連絡下さい■仕入れ先：こちらの商品はオークションZEROさんで仕入れた商品です。ご安心してお買い求めください