エバゴス　ebagos ケリーバック M

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商品詳細
エバゴスのケリーバックMサイズ、ブラックです。数年前、マルティニークで購入しました。カーフレザーの部分に小傷ありますが、そこまで目立つようなものではないと思います。写真8枚目内ポケット布地に革の色移りあります。購入時ついていた内袋に入れて配送します。気に入っておりますので、大幅なお値下げは致しかねます。どうぞよろしくお願いします！
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http://narcologia.ru/goods/choice427985.html
http://narcologia.ru/goods/encourage267972.html
ebagos エバゴス | カーフ・ハンドバッグ M（ブラック）ケリーバッグ ...
ebagos , 【23AW 予約】2024年1月中旬～1月末頃入荷予定, カーフ・ハンドバッグ M（かっちりバッグ/カーフケリー）カーフレザー×紅籐 BLACK, エバゴス
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エバゴス ebagos かっちりバッグ ケリーの通販 by R's shop｜ラクマ
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まる様専用*美品*ebagos*エバゴス*ケリーバッグ*M 公式の www ...
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