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エバゴス　ebagos ケリーバック M
商品番号 L70934138929
商品名

エバゴス　ebagos ケリーバック M
ブランド名 エバゴス
特別価格 税込 30,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エバゴスのケリーバックMサイズ、ブラックです。数年前、マルティニークで購入しました。カーフレザーの部分に小傷ありますが、そこまで目立つようなものではないと思います。写真8枚目内ポケット布地に革の色移りあります。購入時ついていた内袋に入れて配送します。気に入っておりますので、大幅なお値下げは致しかねます。どうぞよろしくお願いします！
http://narcologia.ru/goods/waveform925617.html
http://narcologia.ru/goods/choice427985.html
http://narcologia.ru/goods/encourage267972.html
エバゴス　ebagos ケリーバック M
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ebagos , 【23AW 予約】2024年1月中旬～1月末頃入荷予定, カーフ・ハンドバッグ M（かっちりバッグ/カーフケリー）カーフレザー×紅籐 BLACK, エバゴス
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