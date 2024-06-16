エバゴス　ebagos ケリーバック M

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エバゴスのケリーバックMサイズ、ブラックです。数年前、マルティニークで購入しました。カーフレザーの部分に小傷ありますが、そこまで目立つようなものではないと思います。写真8枚目内ポケット布地に革の色移りあります。購入時ついていた内袋に入れて配送します。気に入っておりますので、大幅なお値下げは致しかねます。どうぞよろしくお願いします！