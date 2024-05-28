CLIP STUDIO PAINT付属 Wacom Intuos 5touch

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10年ほど前にタブレットでお絵描きの勉強でもしようと思い、当時￥39,800で買ったものの、すぐに挫折して押入の奥に仕舞い込んだものです。買った時は知らなかったのですが、このタブレットは当時全国で2,500台しか売られていなかった台数限定品らしいです。付属のソフトComicStudioEX(Win)はソフト会社が販売を打ち切ったらしく、現在はダウンロード出来ませんのでご注意願います。もう一本の付属のソフトCLIPSTUDIOPAINTEX(Win/Mac)とタブレットは、私のPC・Windows11で動作確認済みです。※1付属品は多分全てあると思います※2出品前に剥がしましたが、タブレットの表面にフィルムを貼って使っていたので、ペンとタブレットの接触面に傷などはないと思います※3出荷は「匿名配送」で行いますので、購入者様の個人情報の漏洩のリスクがほぼなく安心です※4約10年前に買ったものなので、ご購入の際はご自分で当商品のことをネットで調べるなどして十分な検討をお願いしますWacom台数限定プロフェッショナルペンタブレットCLIPSTUDIOPAINTEX付属Intuos5ComicEditionPTH-650/K3アプリケーションソフト:CLIPSTUDIOPAINTEX(Win/Mac)インストール方法は同梱のダウンロードガイドをご覧下さい。Intuos5はクリエイターの想像力を刺激し、かつてない独自の表現と次世代の操作性を可能にします。ペン入力読取可能範囲:223.5×139.7mmタッチ入力読取方式:静電結合方式読取可能範囲:223.5×139.7mmファンクションキー数:8タッチホイール数:1(静電結合方式)OS種類...Windows#wacom#intous5touch