新品 パナソニック 光エステ スムースエピ ホワイト ES-WH7A-W

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商品詳細
⭐︎新品・未使用未開封⭐︎即日発送 (2023年10月購入)Panasonic光エステスムースエピホワイトES-WH7A-Wカラー:ホワイト定価:42,600円スムースエピES-WH7A-W（ホワイト）ブランド：Panasonic光エステ方式：フラッシュ、光式幅(mm)：69.0mm高さ(mm)：163.0mm奥行き(mm)：40.0mm重量（g）：230.0g色：ホワイト系
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