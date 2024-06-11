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新品 パナソニック 光エステ スムースエピ ホワイト ES-WH7A-W
商品番号 B61988451421
商品名

新品 パナソニック 光エステ スムースエピ ホワイト ES-WH7A-W
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 11,408 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎新品・未使用未開封⭐︎即日発送　(2023年10月購入)Panasonic光エステスムースエピホワイトES-WH7A-Wカラー:ホワイト定価:42,600円スムースエピES-WH7A-W（ホワイト）ブランド：Panasonic光エステ方式：フラッシュ、光式幅(mm)：69.0mm高さ(mm)：163.0mm奥行き(mm)：40.0mm重量（g）：230.0g色：ホワイト系
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