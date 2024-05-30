《新品カートリッジ付き⭐️ほぼ未使用》\nケノン ver 6.1 カートリッジ2つ

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たくさんの中からご覧いただきありがとうございます。コメントなしですぐに購入大歓迎です。大切に使ってくださる方にお譲りしたいです商品の清掃やアルコール除菌をしてから、丁寧に梱包致しますので、安心してご購入ください(*^^*)《新品カートリッジ付き⭐️ほぼ未使用》ケノンver6.1カートリッジ2つ3ヶ月ほど前に購入しましたが、ほとんど使用する機会がありませんでした。ほとんど使用しておりませんので、目立った傷、汚れなどなく綺麗な状態です。写真に写っているものが付属品です。状態、付属品は写真にてご確認ください。・ラージカートリッジ(全身にお使いできるカートリッジです。出力が低めに設定されていて、痛みや肌が弱い方にはこちらのカートリッジがおすすめです。)・スキンカートリッジ《新品未使用》(美肌効果を発揮するカートリッジです。肌への負担も少なくお顔の使用に最適です。)レベル１新品200000回残量は写真でご確認くださいバージョン6.0以降は現行カートリッジと同じですので、最新バージョン8.0と比べてもそこまで効果は劣りません。最新版と比べても半額以下で購入できますので、バージョン6.0以降の中古品がおすすめです。カートリッジだけでも5000円以上しますのでかなりお得です。#ケノン#家庭用脱毛器#脱毛器#美容脱毛器#フラッシュ式脱毛器#交換カートリッジ#美容機器#エステ#光美容器#ケノン、レイボーテ、脱毛ラボ、ラヴィ、ルメア、光エステ、スムーズスキン、ダブルエピ、シルクエキスパート、エピフォトスキンケアプロ、パーソナルレーザー#パナソニック、ヤーマン#T07066