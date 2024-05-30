【新品未使用/非売品】鹿島アントラーズ　モバイルバッテリー\u0026アクセサリーケース

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撮影のために箱から出しましたが、新品未使用になります。値下げ交渉は受付致しかねます。カラー···レッド端末・機種···その他詳細…モバイルチャージャーと専用ケースのセット品です。タイプ···充電池電池種類···リチウムポリマーバッテリー容量···10000mAh～20000mAh未満