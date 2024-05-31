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日産 セレナ NC26 純正ショックアブソーバー
商品番号 S39027759059
商品名

日産 セレナ NC26 純正ショックアブソーバー
ブランド名 Svital
特別価格 税込 12,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NISSANセレナ純正ショックアブソーバー7万キロ取り外しオイル漏れなし、戻り良い購入者希望でシャシブラック塗装します購入前にコメントにてご連絡下さい！＋1500円追加になります。宜しくお願い致します！#セレナ#セレナショック対応車種メーカー···日産用品の種類···ショックアブソーバー
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