玄武ハイエース200ワイド用アスクルパワーブレス

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トヨタ/スズキ人気モデル···ハイエース用品の種類···スタビライザー対応車種メーカー···トヨタ取り付け約、半年ほどになります。ガリキズなどありませんが走行に伴う若干の飛び石キズあります。ほぼ通勤のみ走行なのでご覧の通り大きなキズは、ありません。乗り心地は、よくなりました。仕様変更のため出品致します。宜しくお願い致します。