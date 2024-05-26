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玄武ハイエース200ワイド用アスクルパワーブレス
商品番号 E52537588722
商品名

玄武ハイエース200ワイド用アスクルパワーブレス
ブランド名 ゲンブ
特別価格 税込 12,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トヨタ/スズキ人気モデル···ハイエース用品の種類···スタビライザー対応車種メーカー···トヨタ取り付け約、半年ほどになります。ガリキズなどありませんが走行に伴う若干の飛び石キズあります。ほぼ通勤のみ走行なのでご覧の通り大きなキズは、ありません。乗り心地は、よくなりました。仕様変更のため出品致します。宜しくお願い致します。
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