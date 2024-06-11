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エブリィ　ESPELIR エスペリア　スーパーダウンサス　コンプレッサー付き
商品番号 B45953429840
商品名

エブリィ　ESPELIR エスペリア　スーパーダウンサス　コンプレッサー付き
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 6,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エブリィ　DA17V2WD後期使おうと買いましたが、使い道がなくなりましたので出品します。箱から開けてません。新品未使用です。■ダウン量バネレート：F:33mm〜38mm/R:23mm〜28mmF:3.5(kg/mm)/R:3.7(kg/mm)用品の種類···スプリング対応車種メーカー···スズキ
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atalk25698 販売履歴[1]

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