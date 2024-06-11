Honda little Cubにつけていた280mmリアサス

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用品の種類···車高調整サスペンションタイプ···車高調整式対応車種メーカー···汎用、ホンダ※注意！スペーサーワッシャー 一個個かけてます！ホンダリトルカブ キャブレター式 キックに取り付けていたリアサス２８０mm純正と違いシルエットがかなり低く見えます。フレームや、リアフェンダーに干渉することなく安全に車高を下げることができます。ただし、色がブルーの為必要なら塗装、剥離などしてください。また、写真でもわかりますように、プッシュは全て揃っていますが、本来ブッシュゴムに圧入さらているスペーサーが一つ欠けていますので、ご注意ください！！